Мінекономіки підписало меморандум із найбільшим банківським холдингом США

Міністерство економіки та найбільший банківський холдинг США JP Morgan уклали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Енергетика, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, відновлення інфраструктури – такі найперспективніші напрямки інвестування в Україну. Розповів про них під час зустрічі з представниками найбільшого банківського холдингу США JP Morgan", – зазначив він.

За його словами, Україні потрібні інвестиції для відбудови та післявоєнного зростання. Для цього український уряд створює сприятливе інвестиційне середовище: скасовує зайві ліцензії та дозволи, мінімізує вимоги до інвестпроєктів зі значними інвестиціями тощо.

Також при Кабміні працює спеціальний офіс UkraineInvest, який наразі супроводжує 8 великих проєктів на загальну суму $1,35 млрд.

Крім того, наголосив прем’єр, уряд працює над страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій. Уже є домовленості з MIGA групи Світового банку.