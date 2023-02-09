Залізнична компанія Ахметова вдвічі зменшила перевезення вантажів через війну
Як повідомляє пресслужба компанії, основна частина перевезених вантажів – це вугілля та будівельні матеріали.
Зокрема, обсяг перевезення вугілля сягнув 13,9 млн тонн, будівельних матеріалів – 2,02 млн тонн. Водночас обсяг навантаження залізорудної сировини впав до 1,64 млн тонн (9,79 млн тонн минулого року), чорних металів – до 0,48 млн тонн (3,23 млн тонн), флюсів – до 0,3 млн тонн (з 2,44 млн тонн).
При цьому обсяг капітальних інвестицій майже не знижувався та зберігся на рівні попереднього року – 306 млн грн (332 млн грн у 2021 році. Зокрема, компанія спільно із партнером завершила будівництво терміналу у Мостиську.
Також, повідомляється, що за 12 місяців 2022 року обсяг планових та поточних видів ремонту вантажних вагонів на вагоноремонтних майданчиках "Лемтранс" становив 6 941 одиниць (12 398 – у 2021 році).
Крім того, за 12 місяців 2022 року "Лемтранс" перерахував до бюджетів усіх рівнів 1,3 млрд грн.
Як повідомлялося, залізнична компанія "Лемтранс" за підсумками 2021 року перевезла 41,58 млн тонн вантажів різної номенклатури, що на 35,56% нижче за показник 2020 року.
"Лемтранс" є найбільшим приватним оператором залізничного рухомого складу України, входить до складу групи СКМ Ріната Ахметова.