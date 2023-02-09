Парламент Швеції спрямував додаткові $400 мільйонів на військову допомогу Україні

Шведський парламент – Риксдаг – підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).

Таке рішення депутати ухвалили напередодні, воно набере чинності 13 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Воно передбачає, що Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися протягом певного періоду.

Йдеться про протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 та шведські бойові машини піхоти CV 90.

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Цей пакет військової допомоги було анонсовано урядом Швеції ще в середині січня. Це вже десятий пакет військової допомоги, який Швеція надасть Україні.

Відомо, що ця допомога складається з трьох частин, і одна з них буде відведена самохідним артилерійським установкам Archer.

Загальний обсяг допомоги Україні з боку Швеції з лютого 2022 року без урахування останнього пакета вже перевищив 900 мільйонів євро, з них понад 570 мільйонів євро – військова підтримка.