Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти атомної та ракетної галузей РФ

Президент Володимир Зеленський закликав країни Європейського союзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, та виробників ракет і безпілотників.

Про це він заявив під час виступу на саміті ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Є кроки, які ще мають бути зроблені. Приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста. Адже російський ракетний терор буде загрозою, поки не буде знищено джерело такої загрози", – сказав очільник української держави.

Зеленський нагадав, що завдяки вже запровадженим санкціям російські енергоносії більше ніколи не будуть зброєю проти Європи.

"Нарешті всі побачили, як Росія ставиться до європейців та енергетичних ринків. Дякую за санкційні пакети, які вже набули чинності. Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Цей шлях потрібно пройти повністю, щоб у них не було ані можливостей, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни Європи", – додав президент.

Як повідомлялося, 5 лютого президент Володимир Зеленський заявив про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.