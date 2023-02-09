Нацкомісія помітила покращення ситуації з дотриманням графіків відключень електроенергії

Оператори систем розподілу (ОСР) електроенергії покращили рівень дотримання вимог законодавства щодо графіків відключень та належного інформування про перерви в електропостачанні.

Про це повідомляє Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за підсумками проведених чотирьох хвиль позапланових перевірок.

"ОСР зробили висновки, врахували вимоги регулятора та чинного законодавства, відтак спостерігається тенденція до впорядкування з боку ОСР питання дотримання графіків відключення. Також суттєво покращилось інформування споживачів", – зазначається у повідомленні.

При цьому за результатами перевірок не виявлено недоліків у роботі "Черкасиобленерго" та "Прикарпаттяобленерго".

Водночас регулятор продовжує розглядати звернення споживачів щодо нерівномірного відключення від електропостачання з боку операторів систем розподілу (ОСР), а також щодо неналежного інформування ними про перерви в електропостачанні, в тому числі шляхом проведення позапланових виїзних перевірок.

Починаючи з листопада минулого року НКРЕКП розглянула понад 3,6 тисяч таких звернень та скарг споживачів з усіх регіонів країни, де застосовуються графіки відключень від електропостачання.

Станом на початок лютого 2023 року НКРЕКП на своїх засіданнях прийняла рішення щодо проведення 49 позапланових виїзних перевірок 14 ОСР на підставі 172 звернень споживачів.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", споживання електроенергії 9 лютого залишається значним через зниження температури, дефіцит потужності зберігається.

Ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей, де сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання – обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться. Водночас до решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Водночас в Одесі та Одеському районі ситуація покращується, поступово подаються більші обсяги електроенергії.