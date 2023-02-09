США збільшили прогноз експорту української пшениці та кукурудзи

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2022/23 маркетинговий рік, у якому збільшено показники експорту української пшениці.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Зазначається, що відповідно до оновлених прогнозів, показники України щодо виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на рівні попереднього прогнозу: 21 млн тонн та 27 млн тонн відповідно. А от показники експорту збільшено за обома культурами: пшениці на 0,5 млн тонн до 13,5 млн тонн, кукурудзи – на 2 млн тонн до 22,5 млн тонн.

Загалом відомство прогнозує збільшення світового виробництва пшениці за указаний період на 2,5 млн тонн до 783,8 млн тонн. Здебільшого, зростання відбуватиметься за рахунок збільшення виробництва для Австралії (+1,4 млн тонн до 38 млн тонн, рекорд третій рік поспіль) та Росії (+1 млн тонн до 92 млн тонн).

Водночас прогноз світової торгівлі пшеницею зріс на 1,3 млн тонн до 212,9 млн завдяки зростанню експорту Австралією (0,5 млн тонн до 28 млн тонн), Україною (+0,5 млн тонн до 13,5 млн тонн), ЄС (+0,5 млн тонн до 37 млн тонн) і Росією (+0,5 млн тонн до 43,5 млн тонн). Таке зростання більше ніж компенсує скорочення експорту Канадою (-1 млн тонн до 25 млн тонн).

Прогнозовані кінцеві запаси на 2022/23 роки збільшено на 0,9 млн тонн до 269,3 млн тонн за рахунок збільшення Австралією та Китаєм, що з лишком компенсують скорочення для України. Проте, запаси залишаються найнижчими з 2016/17 МР.

Щодо кукурудзи, то на світовому ринку очікується скорочення виробництва, зростання експорту і відповідне скорочення кінцевих запасів.

Глобальне виробництва кукурудзи зменшиться на 4,5 млн тонн до 1,15 млрд тонн за рахунок Аргентини (-5 млн тонн до 47 млн тонн). Це падіння частково компенсується підвищенням обсягів виробництва Філіппінами і В'єтнамом. Для Аргентини виробництво скорочується як на основі зменшення посівних площі, так і врожайності.

Світова торгівля кукурудзою у 2022/23 МР зросте на 1,3 млн тонн до 213 млн тонн. Зростання експорту прогнозується в Бразилії (+3 млн тонн до 50 млн тонн), Україні (+2 млн тонн до 22,5 млн тонн), Парагваї, Туреччині та Індонезії. Водночас, очікується значне скорочення для Аргентини (-3 млн тонн до 35 млн тонн).

Прогноз світових кінцевих запасів кукурудзи в 2022/23 МР знизився на 1,1 млн тонн порівняно з прогнозом минулого місяця і становить 295,3 млн тонн. При цьому знизилися запаси в Україні та Індонезії, що частково компенсуються підвищенням для Бразилії та Канади.