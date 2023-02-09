Болгарія блокуватиме санкції проти "Росатома", – президент

Болгарія застосує право вето щодо запровадження санкції ЄС проти російської ядерної галузі.

Про це президент Болгарії Румен Радев, який представляє країну на самітах ЄС до призначення нового складу уряду, заявив у коментарі виданню Euroactiv.

"Болгарія не може прийняти санкції щодо ядерної енергетики, тому що це безпосередньо вплине на нашу атомну енергетику. Це заборонено. Ми розглядаємо всі можливі сфери, де можливі (подальші санкції, – ред). Але там, де на карту поставлені інтереси, як у ядерній енергетиці, ми дуже уважно стежимо", – сказав Радев.

Відповідаючи на запитання, чи накладе Болгарія вето на санкції у сфері ядерної енергетики, він сказав: "Якщо буде потрібно, ми накладемо наше вето, так".

Зазначимо, у Болгарії працює АЕС "Козлодуй", яка зараз має два збудованих за радянськими технологіями реактори типу ВВЕР-1000, паливо для яких постачає підрозділ "Росатома". АЕС генерує близько 18% загальної встановленої потужності ПЕК країни, забезпечує близько 37% загального виробництва.

Як повідомлялося, раніше влада Угорщини неодноразово заявляла про плани блокувати будь-які санкції ЄС, спрямовані проти атомної енергетики Росії.

При цьому Європейський парламент на початку лютого закликав виконавчу владу ЄС прискорити ухвалення десятого пакету санкцій проти Росії, включивши до нього російські компанії "Лукойл" та "Росатом".