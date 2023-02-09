Десятий пакет санкцій включатиме російських пропагандистів, – фон дер Ляєн

Десятий пакет санкцій Європейського Союзу буде спрямований не лише на російських політиків і військових, але й пропагандистів, які "отруюють" людей у себе та за кордоном.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон ден Ляєн заявила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і главою Європейської Ради Шарлем Мішелем, пише Укрінформ.

"Росія має заплатити за завдані руйнування та пролиту кров. Ближчими днями ми запропонуємо десятий пакет санкцій. По-перше, ми накладемо санкції на низку військових і політичних лідерів. Але ми також націлимося на путінських пропагандистів, оскільки їх брехня отруює людей у Росії та за кордоном. Ми ідемо за ними", – сказала голова ЄК.

Фон дер Ляєн зазначила, що керівництво євроструктур дуже добре почуло меседжі під час нещодавнього візиту в Київ, коли президент Зеленський наполягав на такому кроці.

По-друге, пакет включатиме додаткову заборону на експорт на понад 10 млрд євро.

"Це надалі буде виснажувати російську воєнну машину та продовжувати розхитувати її економіку", – сказала фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує ухвалити десятий пакет санкцій щодо Росії до річниці початку військових дій в Україні – 24 лютого.