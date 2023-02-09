"Укрексімбанк" виставив на продаж проблемні кредити на 100 мільярдів зі зниженням ціни
Як повідомила пресслужба банку, перший такий аукціон на платформі електронної системи OpenMarket (ДП "СЕТАМ") призначено на 9 березня, на ньому пропонуються боргові зобов’язання одного з колишніх лідерів м’ясопереробної промисловості Черкаського регіону – ТОВ "Черкаська Продовольча Компанія", забезпечені виробничою нерухомістю.
Серед активів, які передані банку у забезпечення виконання боржниками своїх кредитних зобов’язань та будуть виставлятися на продаж:
- промислові, торгові будівлі та споруди, комплекси виробничо-складських і адміністративних будівель;
- об'єкти незавершеного будівництва, в т.ч. громадського центру площею більше 219 тис. кв. м., розташованого у м. Києві;
- масиви земельних ділянок у Київській області з різним цільовим призначенням;
- активи агропромислового комплексу, серед яких молочно-товарні і тваринні комплекси, розташовані у різних регіонах країни;
- приміщення заводів у містах Дніпро, Черкаси, Луцьк;
- високотехнологічне обладнання тощо.
Як повідомлялося, "Укрексімбанк", який за підсумками 11 місяців минулого року став найзбитковішим банком, отримавши 7,7 млрд грн збитків, заявляв про потребу у докапіталізації за рахунок держави щонайменше у 5-6 млрд грн.
"Укрексімбанк" створено 1992 року. Єдиним власником фінустанови є держава.
Згідно з даними Національного банку України, на 1 листопада 2022 року "Укрексімбанк" за розміром загальних активів посідав 3 місце (267,42 млрд грн) серед 67 банків, що працювали в країні.