"Укрексімбанк" виставив на продаж проблемні кредити на 100 мільярдів зі зниженням ціни

Державний "Укрексімбанк" вперше виставив на продаж права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення на загальну суму 100 млрд грн на аукціони за голландською моделлю (з покроковим зниженням ціни).

Як повідомила пресслужба банку, перший такий аукціон на платформі електронної системи OpenMarket (ДП "СЕТАМ") призначено на 9 березня, на ньому пропонуються боргові зобов’язання одного з колишніх лідерів м’ясопереробної промисловості Черкаського регіону – ТОВ "Черкаська Продовольча Компанія", забезпечені виробничою нерухомістю.

Серед активів, які передані банку у забезпечення виконання боржниками своїх кредитних зобов’язань та будуть виставлятися на продаж:

промислові, торгові будівлі та споруди, комплекси виробничо-складських і адміністративних будівель;

об'єкти незавершеного будівництва, в т.ч. громадського центру площею більше 219 тис. кв. м., розташованого у м. Києві;

масиви земельних ділянок у Київській області з різним цільовим призначенням;

активи агропромислового комплексу, серед яких молочно-товарні і тваринні комплекси, розташовані у різних регіонах країни;

приміщення заводів у містах Дніпро, Черкаси, Луцьк;

високотехнологічне обладнання тощо.

Як повідомлялося, "Укрексімбанк", який за підсумками 11 місяців минулого року став найзбитковішим банком, отримавши 7,7 млрд грн збитків, заявляв про потребу у докапіталізації за рахунок держави щонайменше у 5-6 млрд грн.

"Укрексімбанк" створено 1992 року. Єдиним власником фінустанови є держава.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 листопада 2022 року "Укрексімбанк" за розміром загальних активів посідав 3 місце (267,42 млрд грн) серед 67 банків, що працювали в країні.