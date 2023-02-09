Українці зможуть оформити ID-картку в Польщі по досягненню 14 років, – Держміграція
Як повідомляє Державна міграційна служба, для цього необхідно звернутися до одного з підрозділів у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві з пакетом документів:
- свідоцтво про народження;
- паспорт громадянина України одного або двох з батьків;
- довідка про реєстрацію місця проживання (за наявності);
- РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).
Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги".
Оплата (сервісні послуги підприємства) здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або її реквізити (оплата готівкою наразі є недоступною).
ID-картка вперше з 14 років виготовляється протягом 20 робочих днів.
Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім'я якої було оформлено документ – обов’язкова.
У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до центру "Паспортний сервіс", готовий документ повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання.