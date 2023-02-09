"Укроборонпром" разом із однією з країн-членів НАТО почав виробляти 120-мм міни

Державний концерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

Днями укладено контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож уже незабаром їх отримають українські військові, йдеться в повідомленні концерну.

120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.

Цей боєприпас гарантовано вражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7 кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.

120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" домовився про ремонт бронетехніки з чеською компанією VOP CZ.

До того "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.