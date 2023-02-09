США вводять санкції проти 9 структур, пов’язаних із іранською торгівлею нафтопродуктами
"США вводять санкції проти дев'яти структур, залучених до іранської торгівлі продуктами нафтохімії та нафтопродуктами", – повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Інтерфакс-Україна.
У санкційні списки Мінфіну включено шість компаній, що знаходяться в Ірані, які займаються продажем і розповсюдженням нафтохімічних продуктів. Серед них Amir Kabir Petrochemical Co., Marun Tadbir Tina Company, Marun Sepehr Ofogh Company. Також санкції вводять стосовно двох організацій, що знаходяться в Сінгапурі, та однієї компанії – у Малайзії.
У пресрелізі Мінфіну США зазначається, що ці організації "відіграли важливу роль у виробництві, продажу, постачанні іранських нафтохімічних продуктів та нафтопродуктів на сотні мільйонів доларів покупцям в Азії".
Раніше повідомлялося, що уряд США оголосив про введення нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА, а також продовження Тегераном ракетних програм.