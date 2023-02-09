США вводять санкції проти 9 структур, пов’язаних із іранською торгівлею нафтопродуктами

США вводять санкції щодо дев’яти організацій, які мають відношення до іранської торгівлі нафтопродуктами та продукцією нафтохімії.

"США вводять санкції проти дев'яти структур, залучених до іранської торгівлі продуктами нафтохімії та нафтопродуктами", – повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Інтерфакс-Україна.

У санкційні списки Мінфіну включено шість компаній, що знаходяться в Ірані, які займаються продажем і розповсюдженням нафтохімічних продуктів. Серед них Amir Kabir Petrochemical Co., Marun Tadbir Tina Company, Marun Sepehr Ofogh Company. Також санкції вводять стосовно двох організацій, що знаходяться в Сінгапурі, та однієї компанії – у Малайзії.

У пресрелізі Мінфіну США зазначається, що ці організації "відіграли важливу роль у виробництві, продажу, постачанні іранських нафтохімічних продуктів та нафтопродуктів на сотні мільйонів доларів покупцям в Азії".

Раніше повідомлялося, що уряд США оголосив про введення нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА, а також продовження Тегераном ракетних програм.