Субсидії та пільги на оплату комуналки отримують 2,6 мільйона українців, – Пенсійний фонд

У січні 2023 року житлові субсидії та пільги отримували понад 2,6 млн українців, із них майже 1,8 млн отримують кошти через уповноважені банки.

За даними Пенсійного фонду, станом на 6 лютого 2023 року загальна чисельність одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становить 2,67 млн осіб, передає Укрінформ.

1,79 млн осіб (67,1%) отримують гроші на рахунки, відкриті в уповноважених банках – "Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен банк Аваль" та інших.

Ще 874,1 тис. осіб (32,9%) отримують кошти на оплату житлово-комунальних послуг через відділення "Укрпошти".

Як повідомлялося, з 1 жовтня почалася поетапна передача функції адміністрування системи призначення житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду.

З 1 грудня органи Пенсійного фонду почали приймати звернення на призначення житлових субсидій.