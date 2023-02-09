59% українців віддають перевагу безготівковій оплаті, – дослідження Mastercard

У 2022 році 59% українців здійснювали розрахунки за товари та послуги в торговельних точках у безготівковий спосіб, половина з них – за допомогою цифрових карт.

"При розрахунках у фізичних торгових точках 59% українців обирають саме безготівкові оплати, а 8% взагалі уникають магазини, де можливість оплати карткою відсутня", – сказано в дослідженні компанії Mastercard, передає Укрінформ.

За даними дослідження, частка сashless-розрахунків торік збільшилася у кількох категоріях. Так, найбільш помітно частота безготівкових оплат зросла в категорії комунальні послуги (75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди або найчастіше), ліки (61%), квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки (47%), одяг та взуття (46%), а також проїзд у міському громадському транспорті (26%).

Водночас, уже 51% українців здійснювали розрахунки протягом останнього року за допомогою смартфона чи інших гаджетів із NFC (технологія бездротової передачі даних між пристроями на малій відстані – ред.), що на 11% більше, ніж у 2021 році.

Третина ж українців готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.

Як повідомляється в дослідженні, торік зросла частка безготівкових транзакцій з використанням цифрових гаманців (Apple Pay, Google Pay та тощо) при купівлі товарів онлайн – з 20% у 2021 році до 37%. Натомість кількість людей, які оплачують онлайн-замовлення готівкою при отриманні товару, знизилася. Якщо у 2021 році таких було 39%, то минулого року фізичними грошима розраховувалися вже 28% клієнтів онлайн-магазинів та сервісів.

Також у 2022 році українці продемонстрували більшу зацікавленість криптовалютою. Так, 13% респондентів вже здійснювали операції з криптовалютою, що вдвічі більше, ніж роком раніше. Ще 17% – планують здійснити криптооперації упродовж цього року.