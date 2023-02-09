Німецький хімічний гігант Henkel планує продати бізнес у Росії до кінця березня

Німецький концерн Henkel AG планує завершити продаж бізнес у Росії в першому кварталі цього року.

Про це генеральний директор концерну Карстен Кнобель заявив в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми прагнемо завершити (продаж, – ред.) у першому кварталі 2023 року. Ми ведемо останні переговори", – сказав гендиректор концерну.

"Процес дуже складний. Контракт підписується не просто покупцем та продавцем", – уточнив керівник Henkel.

Він пояснив, що для завершення угоди потрібно виконати велику кількість вимог з боку російської влади.

Російський ринок був дуже важливим для компанії. У 2021 році обсяг продажів у країні становив близько 1 млрд євро, що становить майже 5% загального показника Henkel.

Компанія вже списала 200 млн євро втрат у Росії. За словами Кнобеля, у звітності Henkel операції у РФ оцінюються приблизно в 500 млн євро.

"За нинішніх умов ми, безумовно, не зможемо реалізувати бізнес за його реальною вартістю. Подальші списання залежать від того, якою буде ціна продажу", – додав голова Henkel.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року стало відомо, що німецький концерн Henkel, який виробляє косметику та побутову хімію під цілою низкою брендів, серед яких Schwafzkopf та Persil, відокремить бізнес у Росії та змінить його назву. У компанії пояснювали ці зміни підготовкою до продажу.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії. Проте згодом компанія змінила позицію і прийняла рішення про припинення діяльності в РФ, а також в Білорусі.

У серпні минулого року Henkel виставив свої російські та білоруські активи на продаж. У листопаді фінансовий директор німецької Henkel Марко Свобода заявив інвесторам, що компанія планує остаточно піти з Росії до кінця року. Однак наразі вона продовжує виробляти продукцію у РФ.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року, має у країні 11 заводів. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.