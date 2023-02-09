Фонд держмайна планує завершити розпродаж державних спиртзаводів до кінця року

Фонд державного майна України цього року планує повністю завершити приватизацію підприємств спиртової галузі, для чого проведе онлайн-аукціони із продажу 26 спиртзаводів по всій країні.

Як зазначили в Фонді держмайна, до запуску приватизації спиртзаводів Україна витрачала близько 200 млн грн на утримання збиткових заводів щорічно. Ще більшою проблемою було тіньове виробництво, яке становило 55% в 2019 році.

У листопаді 2020 році Фонд держмайна вперше продав спиртзавод на приватизаційному аукціоні – Немирівський спиртзавод за 55 млн грн. Його придбала "ЛВН Лімітед", більш відома за торговою маркою Nemiroff.

"За 2,5 роки відбулося вже 39 аукціонів – це принесло в бюджет понад 2 млрд грн. Більше того, приватизація дозволила залучити приватні інвестиції у сферу та скоротити тіньове виробництво", – повідомили у Фонді.

Там зазначили, що в купівлі спиртзаводів зацікавлені не лише виробники алкоголю: участь в аукціонах приймають також фармацевтичні компанії, виробники автомобільного пального та агрокомпанії, які зацікавлені в переробці власної продукції.

Так, в аукціонах з приватизації спиртзаводів взяли участь 133 підприємці, а стартова ціна виросла у 2,4 раза.

"Попереду ми плануємо приватизувати ще 26 спиртзаводів. Цього року плануємо завершити приватизацію спиртзаводів та залучити додаткові кошти на підтримку Сил Оборони", – резюмували в Фонді.