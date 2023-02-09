Концерн Unilever побачив ризики для свого бізнесу в Росії

Британська Unilever – один із світових лідерів на ринку виробництва продуктів харчування, товарів побутової хімії та засобів особистої гігієни – попередила про ризик припинення діяльності в Росії.

Відповідне зауваження міститься у презентації звіту компанії за 2022 рік.

"Ми продовжимо розглядати та аналізувати фінансові наслідки конфлікту. Тоді як потенційні наслідки залишаються невизначеними, існує ризик того, що операції в Росії не зможуть продовжуватися, що призведе до втрати обороту, прибутку і списання активів", – йдеться у документі.

Компанія вказує, що Unilever має 4 заводи та понад 3000 працівників у Росії, за підсумками 2022 року російський бізнес забезпечив 1,4% обороту та 2% чистого прибутку групи.

Станом на 31 грудня 2022 року Unilever оцінював свої активи в Росії у близько 900 мільйонів євро.

Компанія нагадує, що у березні 2022 року ухвалила рішення призупинити весь імпорт і експорт продукції Unilever в Росію та з Росії та припинити будь-які потоки капіталу в країну та з країни.

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Як повідомлялося, у березні 2022 року Unilever заявила про призупинення імпорту та експорту своєї продукції в та з РФ. Також були припинені витрати на ЗМІ та рекламу, а також нові інвестиції у російський бізнес. При цьому російська дочірня компанія - ТОВ "Юнілевер русь" продовжує працювати.

Unilever виробляє продукцію під марками Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, "Чиста лінія", "Оксамитові ручки", "Інмарко" та ін. У РФ компанії належать завод з випуску морозива в Тульській області, виробництво чаю, косметики та побутової хімії у Санкт-Петербурзі, косметики в Єкатеринбурзі, а також морозива в Омську.

Unilever відкрив представництво в Україні 1 травня 1993 року. 1998 року зареєстровано ТОВ "Юнілевер Україна" з центральним офісом у Києві. В Україні компанії належить завод з фасування чаю у Київські області, відкритий у 2016 році.