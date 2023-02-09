У Києві перейменували ще 31 вулицю, зокрема проспект та площу Перемоги. ПЕРЕЛІК

У Києві перейменували ще 31 міський об’єкт, назви яких були пов’язані з РФ та її сателітами.

Такі рішення щодо перейменувань підтримала більшість депутатів Київради. "Київ поступово позбувається російської колоніальної культури. На карті столиці немає місця топонімам, які возвеличують державу-агресора, її радянське та імперське минуле. [...] Зокрема, ми приймаємо рішення про повернення історичних назв вулицям, провулкам, площам, узвозам та проспектам, назви яких у минулому столітті були змінені радянською владою", – наголосив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Так, у столиці перейменовано низку міських об’єктів. Голосіївський район: вулиця Адмірала Ушакова – вулиця Багринова (повернуто історичну назву);

вулиця Олега Кошового – вулиця Горяна (повернуто історичну назву);

вулиця Полковника Затєвахіна – вулиця Пустинська (повернуто історичну назву);

провулок Бурмистенка – провулок Бабієнків (повернуто історичну назву);

вулиця Полковника Потєхіна – вулиця Виставкова (повернуто історичну назву). Шевченківський район: вулиця Павла Пестеля – вулиця Скомороська;

узвіз Герцена – узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості);

вулиця Трудова – вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву);

площа Перемоги – площа Галицька (повернуто історичну назву);

вулиця Петрівська – вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву);

вулиця Маршала Рибалка – вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву);

вулиці Василя Дончука – вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву);

вулиця Тропініна вулиця – Якубенківська (повернуто історичну назву);

вулиця Багговутівська – вулиця Загорівська (назва історичної місцевості);

проспект Перемоги – проспект Берестейський (повернуто історичну назву);

провулок Брест-Литовський – провулок Берестейський;

вулиця Григорія Андрющенка – вулиця Казармена (повернуто історичну назву). Деснянський район: вулиця Олександра Даля – вулиця Лейбніца. Солом’янський район: вулиця Кудряшова – вулиця Мокра (повернуто історичну назву);

вулиця Леваневського – вулиця Тетянинська (повернуто історичну назву);

вулиця Полковника Шутова – вулиця Грушецька (назва історичної місцевості);

вулиця Гаврилюка – вулиця Ярова (повернуто історичну назву). Святошинський район: Брест-Литовське шосе – Берестейське шосе. Подільський район: провулок Красноводський – провулок Голубиний (повернуто історичну назву);

вулиця Олексія Терьохіна – вулиця Троїцько-Кирилівська (повернуто історичну назву);

провулок Академіка Зелінського – провулок Покровський (повернуто історичну назву). Оболонський район: провулок Попова – провулок Червиновський (повернуто історичну назву). Печерський район: провулок Мічуріна – провулок Болсуновський (повернуто історичну назву);

вулиця Немировича-Данченка – вулиця Мала Шияновська (повернуто історичну назву);

вулиця Мічуріна – вулиця Ломаківська (повернуто історичну назву);

вулиця Григорія Царика – провулок Іподромний (повернуто історичну назву).

Автор: Галина Ялівець