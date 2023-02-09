У Києві перейменували ще 31 вулицю, зокрема проспект та площу Перемоги. ПЕРЕЛІК
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У Києві перейменували ще 31 міський об’єкт, назви яких були пов’язані з РФ та її сателітами.
Такі рішення щодо перейменувань підтримала більшість депутатів Київради.
"Київ поступово позбувається російської колоніальної культури. На карті столиці немає місця топонімам, які возвеличують державу-агресора, її радянське та імперське минуле. [...] Зокрема, ми приймаємо рішення про повернення історичних назв вулицям, провулкам, площам, узвозам та проспектам, назви яких у минулому столітті були змінені радянською владою", – наголосив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
Так, у столиці перейменовано низку міських об’єктів.
Голосіївський район:
- вулиця Адмірала Ушакова – вулиця Багринова (повернуто історичну назву);
- вулиця Олега Кошового – вулиця Горяна (повернуто історичну назву);
- вулиця Полковника Затєвахіна – вулиця Пустинська (повернуто історичну назву);
- провулок Бурмистенка – провулок Бабієнків (повернуто історичну назву);
- вулиця Полковника Потєхіна – вулиця Виставкова (повернуто історичну назву).
Шевченківський район:
- вулиця Павла Пестеля – вулиця Скомороська;
- узвіз Герцена – узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості);
- вулиця Трудова – вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву);
- площа Перемоги – площа Галицька (повернуто історичну назву);
- вулиця Петрівська – вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву);
- вулиця Маршала Рибалка – вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву);
- вулиці Василя Дончука – вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву);
- вулиця Тропініна вулиця – Якубенківська (повернуто історичну назву);
- вулиця Багговутівська – вулиця Загорівська (назва історичної місцевості);
- проспект Перемоги – проспект Берестейський (повернуто історичну назву);
- провулок Брест-Литовський – провулок Берестейський;
- вулиця Григорія Андрющенка – вулиця Казармена (повернуто історичну назву).
Деснянський район:
- вулиця Олександра Даля – вулиця Лейбніца.
Солом’янський район:
- вулиця Кудряшова – вулиця Мокра (повернуто історичну назву);
- вулиця Леваневського – вулиця Тетянинська (повернуто історичну назву);
- вулиця Полковника Шутова – вулиця Грушецька (назва історичної місцевості);
- вулиця Гаврилюка – вулиця Ярова (повернуто історичну назву).
Святошинський район:
- Брест-Литовське шосе – Берестейське шосе.
Подільський район:
- провулок Красноводський – провулок Голубиний (повернуто історичну назву);
- вулиця Олексія Терьохіна – вулиця Троїцько-Кирилівська (повернуто історичну назву);
- провулок Академіка Зелінського – провулок Покровський (повернуто історичну назву).
Оболонський район:
- провулок Попова – провулок Червиновський (повернуто історичну назву).
Печерський район:
- провулок Мічуріна – провулок Болсуновський (повернуто історичну назву);
- вулиця Немировича-Данченка – вулиця Мала Шияновська (повернуто історичну назву);
- вулиця Мічуріна – вулиця Ломаківська (повернуто історичну назву);
- вулиця Григорія Царика – провулок Іподромний (повернуто історичну назву).