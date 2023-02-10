Правоохоронці викрили масштабні зловживання на митниці, обшуки тривають у семи областях

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом генпрокурора 10 лютого проводять масштабну спецоперацію – тривають спільні обшуки по всій вертикалі Митної служби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що вже розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, зловмисники налагодили схеми "незаконного ухилення імпортерами від сплати податків та мінімізації митних платежів під час ввезення товарів на митну територію України і подальший випуск у вільний обіг".

"Це робилося, у тому числі шляхом підміни номенклатури (коду УКТЗЕД) товару, приховування його походження, реальної вартості", – йдеться у повідомленні.

Також викрили близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована.

За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 млрд грн. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів, наголосили в ДБР.

"Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", – додали в СБУ.

Зазначається, що після завершення першочергових слідчих дій буде надана детальніша інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.