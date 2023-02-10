"Укренерго" повідомило про ворожі влучання по об’єктах інфраструктури на сході, півдні та заході країни

НЕК "Укренерго" зазначає, що наразі триває 14 масована російська ракетна атака на енергосистему України. Вже зафіксовані влучання.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", – йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

Зазначається, що для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Як повідомлялося, превентивні екстрені відключення вже запровадили у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.