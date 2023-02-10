Єгипет зацікавився створенням логістичного хаба для постачання українського зерна, – Мінагрополітики

Україна та Єгипет розглядають можливість реалізації спільних агропроєктів, зокрема створення логістичного хабу в Єгипті для поставок українського зерна.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики за результатами зустрічі очільника відомства Миколи Сольського з послом Єгипту в Україні Айманом Ахмедом Мухтаром Ельгаммалем.

Зазначається, що сторони обговорили реалізацію гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та роль України у забезпеченні продовольчої безпеки світу.

"Особливу увагу вони приділили детальному обговоренню можливості розширення торговельних відносин між Україною та Єгиптом і поглиблення співпраці в агросекторі. Пан Айман Ахмед Мухтар Ельгаммаль висловив зацікавленість Єгипту у реалізації спільних логістичних агропроєктів. Йдеться, зокрема, про створення логістичного хабу для поставок зерна", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили в міністерстві, Сольський зазначив, що Україна розгляне пропозицію Єгипту.