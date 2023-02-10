"Нафтогаз" запропонував власникам євробондів кращі умови реструктуризації

НАК "Нафтогаз України" пропонує власникам єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках обговорити дещо кращі умови реструктуризації. За цими євробондами влітку минулого року "Нафтогаз" допустив дефолт після відмови власників від реструктуризації.

Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Так, "Нафтогаз" готовий орієнтовно 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 купон по євробондах-2022 і нараховані на нього відсотки, а за євробондами-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму у листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді-2028.



Пропонується також внести поправку в ковенант за боргом до кінця періоду відстрочки виплати відсотків, щоб додати такі винятки: нове необмежене середньострокове та довгострокове фінансування, нові залучені/гарантовані боргові зобов'язання від МФО та нові суверенні борги від суверена чи держбанків.



"Обговорюємо з їхніми власниками умови та пропозиції, які можуть бути прийнятними для обох сторін – як для інвесторів, так і для нашої групи компаній, яка продовжує тримати енергетичний фронт в умовах війни", – прокоментував цей новий варіант реструктуризації голова правління НАК Олексій Чернишов.

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Наприкінці серпня "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР.

Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році. 17 серпня власники євробондів з терміном погашення у липні 2022 року також відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.

Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.