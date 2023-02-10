Нардеп Волошин отримав підозру у державній зраді

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки підозру у державній зраді отримав депутат Верховної Ради від забороненої судом "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що протягом 2020-2021 років він сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

"Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю.

Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", – йдеться у повідомленні.

Наразі генеральним прокурором складено повідомлення про підозру народному депутату за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада.

Наразі правоохооронці проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.

Сам Волошин перебуває за кордоном, додали в СБУ.