Очільник Бюро економічної безпеки відсторонив від обов’язків начальника київського теруправління

Очільник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник відсторонив від обов’язків начальника територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області Антона Лапіку.

Як повідомляють у пресслужбі Бюро, наразі триває службове розслідування.

Напередодні правоохоронці затримали старшого детектива Територіального управління Бюро у м. Києві та Київській області під час отримання хабаря.

"За $1 200 на місяць він "консультував" організаторів мережі нелегальних ігрових залів та обіцяв їм "вирішити проблемні питання у Бюро", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що народні депутати пропонують ліквідувати або реформувати створене менше ніж півтора роки тому Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Коментуючи роботу БЕБ найближчим часом Арахамія зауважив, що "по-хорошому, треба провести новий конкурс та переатестацію персоналу".

Нагадаємо, у серпні 2021 року Кабінет міністрів призначив директором Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який очолював Державну фіскальну службу (ДФС, координувала роботу податкової міліції) з кінця 2020 року.

У листопаді того ж року Кабмін прийняв розпорядження "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки". Кадрове доукомплектування БЕБ досі не завершено, хоча співробітники нового органу вже періодично стають фігурантами корупційних справ. При цьому на роботу в новий орган перейшла частина колишніх працівників податкової міліції.