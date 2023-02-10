Росія оголосила про зменшення видобутку нафти у відповідь на обмеження цін
Про це повідомив віцепрем’єр РФ Алєксандр Новак, передає "Коммерсант".
"На сьогоднішній день ми повністю реалізовуємо весь обсяг виробленої нафти, проте, як і було заявлено раніше, ми не продаватимемо нафту тим, хто прямо чи опосередковано дотримується принципів цінової стелі. У зв'язку з цим Росія у березні добровільно скоротить видобуток на 500 тис. барелів на добу", – наголосив він.
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Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Також санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюється на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.
Із 5 лютого Європейський Союз спільно з країнами "Великої сімки" ухвалили додаткові обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут.