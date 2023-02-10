Росія оголосила про зменшення видобутку нафти у відповідь на обмеження цін

Росія у березні скоротить видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу.

Про це повідомив віцепрем’єр РФ Алєксандр Новак, передає "Коммерсант".

"На сьогоднішній день ми повністю реалізовуємо весь обсяг виробленої нафти, проте, як і було заявлено раніше, ми не продаватимемо нафту тим, хто прямо чи опосередковано дотримується принципів цінової стелі. У зв'язку з цим Росія у березні добровільно скоротить видобуток на 500 тис. барелів на добу", – наголосив він.

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Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Також санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюється на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.

Із 5 лютого Європейський Союз спільно з країнами "Великої сімки" ухвалили додаткові обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут.