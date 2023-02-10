Витрати держбюджету на оборону минулоріч зросли удев’ятеро

Упродовж минулого року із держбюджет на захист та оборону спрямували 1,14 трлн грн, що в дев’ять разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими державними даними "Опендатабот".

"Через напад РФ на Україну левову частку українського бюджету у 2022 році з’їли витрати на оборону–38% або ж 1142,9 млрд грн. Це у 9 разів більше, аніж країна витрачала на оборону до великого вторгнення. Тоді видатки складали лише 127,5 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім витрат на оборону, у воєнний рік суттєво зросли видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу – у 2,5 рази. Загалом за цими статтями було витрачено 454,4 млрд грн.

Майже на чверть збільшилися видатки на соціальний захист населення – до 455,2 млрд грн проти 367,3 млрд грн у 2021 році.

Найбільше скоротились витрати на економічну діяльність – майже удвічі, з 293,6 млрд грн до 156,4 млрд грн. Також скоротилися витрати на освіту та загальнодержавні функції – на 7%.

Загальна сума витрат бюджету у рік повномасштабного вторгнення зросла у 1,6 раза у порівнянні з показниками 2021 року та склала понад 3 трлн грн. Загалом до бюджету торік надійшло 2,19 трлн грн.