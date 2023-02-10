ДТЕК повідомив про пошкодження чотирьох ТЕС унаслідок ворожих обстрілів
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що задля безпеки на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.
Як додали в ДТЕК, упродовж вересня-лютого енергетичні підприємства компанії були атаковані 27 разів. Були поранені 28 енергетиків, 3 загинули.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок ворожої атаки 10 лютого є влучання по об’єктах теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури у шести областях. Найскладніша ситуація спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.