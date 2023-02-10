Ціни на автогаз у великих мережах АЗС знизилися ще на майже 90 копійок

Середня ціна на скраплений газ із 9 по 10 лютого у мережах АЗС зменшилась ще на 88 копійок – до 25,51 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях WOG і OККО автогаз здешевшав на 1,43 грн і 1,02 грн – до 26,1 грн/л і 26,16 грн/л відповідно.

"Укрнафта" ціну на автогаз не змінювала.

Найбільше скинули мережі Motto (-2,30 грн) і VST (-2,26 грн) – до 23,98 грн/л і 25,5 грн/л відповідно.

Найдорожче на сьогодні – 26,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Rodnik, у якій ціна на автогаз зменшилася з учорашнього дня на 80 копійок, найдешевше – 22,45 грн/л – у мережі "Авантаж 7", де автогаз за добу здешевшав ще на 1,50 грн.