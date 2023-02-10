"Укренерго" про наслідки ракетної атаки: Дефіцит значний, найскладніше – на Харківщині

Унаслідок чергової російської масованої атаки на енергосистему України найскладніша ситуація спостерігається на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення.

Як повідомляє пресслужба компанії, загалом географія уражень включає Схід, Південь та Захід країни.

Мережеві обмеження через атаку також діють на Хмельниччині та зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі – значний.

Зазначається, що ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас в інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.

"Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко, після чергової атаки росіян на енергооб’єкти України 10 лютого зафіксували влучання по об’єктах генерації та високовольтної інфраструктури у шести областях. Водночас компанія ДТЕК повідомила про пошкодження чотирьох ТЕС.

Загалом з вечора 9 лютого ворог запустив по Україні 71 крилату ракету, до 35 ракет комплексу С-300 та сім дронів. Українським військовим вдалося знищити 61 крилату ракету та 5 дронів.