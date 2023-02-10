"Укренерго" про наслідки ракетної атаки: Дефіцит значний, найскладніше – на Харківщині
Як повідомляє пресслужба компанії, загалом географія уражень включає Схід, Південь та Захід країни.
Мережеві обмеження через атаку також діють на Хмельниччині та зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі – значний.
Зазначається, що ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас в інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.
"Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко, після чергової атаки росіян на енергооб’єкти України 10 лютого зафіксували влучання по об’єктах генерації та високовольтної інфраструктури у шести областях. Водночас компанія ДТЕК повідомила про пошкодження чотирьох ТЕС.
Загалом з вечора 9 лютого ворог запустив по Україні 71 крилату ракету, до 35 ракет комплексу С-300 та сім дронів. Українським військовим вдалося знищити 61 крилату ракету та 5 дронів.