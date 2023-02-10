АРМА шукає управителя для виробників води "Моршинська" та "Миргородська" мільярдера Фрідмана
Як повідомляє пресслужба АРМА, потенційним учасникам конкурсу запропоновано управління корпоративними правами іноземної компанії у вигляді 100% частки статутного капіталу юридичної особи, що спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, виробництві мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки на 8,8 млн грн.
А також корпоративні права іноземної компанії у вигляді акцій юрособи, що спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальною вартістю 4,5 млн грн.
Прийом документів від компаній триватиме до 22 лютого.
Як повідомлялося, у червні 2022 року суд заарештував корпоративні права підприємств російського олігарха, які є одними з найбільших виробників мінеральної води в Україні.
Тоді правоохоронці не уточнили прізвище олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, підконтрольній "Альфа-груп" російського мільярдера Міхаіла Фрідмана та партнерів.