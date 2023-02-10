АРМА шукає управителя для виробників води "Моршинська" та "Миргородська" мільярдера Фрідмана

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителя для арештованих активів виробників мінеральних вод таких відомих торгових марок, як "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi.

Як повідомляє пресслужба АРМА, потенційним учасникам конкурсу запропоновано управління корпоративними правами іноземної компанії у вигляді 100% частки статутного капіталу юридичної особи, що спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, виробництві мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки на 8,8 млн грн.

А також корпоративні права іноземної компанії у вигляді акцій юрособи, що спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальною вартістю 4,5 млн грн.

Прийом документів від компаній триватиме до 22 лютого.

Як повідомлялося, у червні 2022 року суд заарештував корпоративні права підприємств російського олігарха, які є одними з найбільших виробників мінеральної води в Україні.

Тоді правоохоронці не уточнили прізвище олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, підконтрольній "Альфа-груп" російського мільярдера Міхаіла Фрідмана та партнерів.