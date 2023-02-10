МВФ розкритикував ініційовані Гетманцевим нові податкові пільги для промисловості

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не схвалює ухвалені Верховною Радою у перщому читанні законопроєкти 8298 та 8299, які передбачають запровадження низки податкових пільг для промисловості.

Про це розповів ініціатор цих законопроєктів, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"МВФ загалом несхвально реагує на цей законопроєкт. У нас дуже важкі дискусії з ним. Але я хочу вас запевнити в тому, що на сьогодні з огляду на ситуацію, що склалася з державними фінансами, враховуючи те, що вони (зовнішні донори, – ред.) дають половину надходжень до бюджету, ми нічого не робитимемо, що б не було неузгодженостей з партнерами", – сказав Гетманцев.

"Тому якщо вони принципово заперечуватимуть зміни, то ми їх приймати не будемо", – додав голова парламентського комітету.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла законопроєкти №8298 та №8299 у першому читанні 12 січня.

Серед передбачених цими законопроєктами основних новацій:

звільнення імпорту обладнення та комплектуючих від сплати ПДВ та мита. Йдеться про ввезення обладнання виключно для власного виробництва (за конкретними кодами) без права відчуження у наступні п’ять років;

звільнення від сплати ПДВ та мита імпорту обладнання для професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для підприємств, для забезпечення освітньої діяльності;

скасування на період воєнного стану рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди, яка перероблятиметься на території України;

звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях;

звільнення від рентної плати за спеціальне використання води енергогенеруючими компаніями;

продовження строків служби зареєстрованих РРО до кінця дії воєнного стану;

віднесення електронної марки та цифрової поштової марки до об’єктів, які не підлягають оподаткуванню;

звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з демонстрування та показу фільмів дубльованих,озвучених державною мовою на території України.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що запропоновані пільги зменшать надходження до держбюджету.

Перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк уточнював, що проти ухвалення законопроєктів про додаткові пільги виступило Міністерство фінансів, крім того, зниження податків не погоджено з МВФ.