Наглядову раду "Нафтогазу" очолив канадський топменеджер

Наглядова ради НАК "Нафтогаз України" обрала своїм головою президента та CEO канадської енергетичної компанії Tenaz Energy Ентоні Маріно.

Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", відповідне рішення наглядова рада компанії ухвалила на засіданні 10 лютого.

До роботи у Tenaz Energy (невелика канадська нафтогазова компанія з капіталізацією 67,70 млн канадських доларів) Ентоні Маріно обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією $4 млрд Vermilion Energy.

Впродовж 2002-2020 років він працював у наглядових радах та радах директорів 6 компаній та організацій. Є громадянином США та Канади.

Як повідомлялося, 24 січня Кабмін призначив новий склад наглядової ради "Нафтогазу".

У якості незалежних членів до неї призначено:

● Анфіннсена Тора Мартіна, колишнього старшого віцепрезидента норвезької компанії Equinor (Statoil);

● Ван дер Хейдена Людо Альберта Г., професора бізнес-школи INSEAD;

● Маріно Ентоні Вільяма, колишнього президента та гендиректора Vermilion Energy;

● Хукведа Річарда Марка, колишнього топменеджера компанії BP.



У якості представників держави призначено:

● радницю прем‘єр-міністра України з питань енергетики Наталію Бойко;

● заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.

Людо ван дер Хейден і Наталія Бойко входили до попереднього складу наглядової ради "Нафтогазу".