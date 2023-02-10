Наглядову раду "Нафтогазу" очолив канадський топменеджер
Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", відповідне рішення наглядова рада компанії ухвалила на засіданні 10 лютого.
До роботи у Tenaz Energy (невелика канадська нафтогазова компанія з капіталізацією 67,70 млн канадських доларів) Ентоні Маріно обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією $4 млрд Vermilion Energy.
Впродовж 2002-2020 років він працював у наглядових радах та радах директорів 6 компаній та організацій. Є громадянином США та Канади.
Як повідомлялося, 24 січня Кабмін призначив новий склад наглядової ради "Нафтогазу".
У якості незалежних членів до неї призначено:
● Анфіннсена Тора Мартіна, колишнього старшого віцепрезидента норвезької компанії Equinor (Statoil);
● Ван дер Хейдена Людо Альберта Г., професора бізнес-школи INSEAD;
● Маріно Ентоні Вільяма, колишнього президента та гендиректора Vermilion Energy;
● Хукведа Річарда Марка, колишнього топменеджера компанії BP.
У якості представників держави призначено:
● радницю прем‘єр-міністра України з питань енергетики Наталію Бойко;
● заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.
Людо ван дер Хейден і Наталія Бойко входили до попереднього складу наглядової ради "Нафтогазу".