Банки припинили підвищувати ставки за депозитами у гривні попри зусилля Нацбанку
За даними НБУ, ставка за валютними депозитами, що впала до історичного мінімуму 0,4% річних у квітні 2022 року і до грудня підросла до 0,7%, у січні 2023 року знизилася до 0,6%, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Агентство зауважує, що це може бути пов'язано з депозитами під купівлю валюти, ставка за якими, як правило, близька до нуля.
Водночас ставка за гривневими кредитами для домогосподарств у січні, за даними НБУ, збільшилася на 0,6 відсоткового пункта – до 35,7% річних, за валютними – на 0,8 в.п., до 7,2% річних.
Щодо корпоративного сектору, то ставка за новими гривневими депозитами у січні збільшилася лише на 0,1 в.п. – до 10,8%, тоді як за валютними зменшилася на 0,5 в.п. – до 0,9% річних.
Середня ставка виданих у січні гривневих кредитів корпоративному сектору зменшилась на 0,6 в.п. – до 19,5%, тоді як за валютними зросла на 0,7 в.п. – до 5,9%.
Як повідомлялося, середня ставка за гривневими депозитами для домогосподарств, відкритими у грудні минулого року, склала 10,6% річних, що на 0,6 відсоткового пункта (в.п.) вище, ніж у листопаді, та на 4,9 в.п. більше, ніж наприкінці травня, коли ставки впали до історичного мінімуму. Загалом за 2022 рік ставка за депозитами у національній валюті збільшилася на 3,5 в.п.
У січні голова правління НБУ Андрій Пишний називав підвищення банками ставок за строковими депозитами "принциповою метою".
Для цього з 11 січня Нацбанк підвищив норматив обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.
Крім того, з 11 лютого нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб було підвищено ще на 5 відсоткових пунктів. Так, з 5% до 10% зросли нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.
Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 відсоткових пунктів нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах.