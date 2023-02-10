Банки припинили підвищувати ставки за депозитами у гривні попри зусилля Нацбанку

Середня ставка нових оформлених у січні гривневих депозитів для домашніх господарств залишилася на рівні грудня – 10,6% річних, незважаючи на підвищення Нацбанком нормативів обов’язкових резервів за поточними вкладами, що мало стимулювати банки підвищувати ставки та збільшувати частку строкових вкладів.

За даними НБУ, ставка за валютними депозитами, що впала до історичного мінімуму 0,4% річних у квітні 2022 року і до грудня підросла до 0,7%, у січні 2023 року знизилася до 0,6%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Агентство зауважує, що це може бути пов'язано з депозитами під купівлю валюти, ставка за якими, як правило, близька до нуля.

Водночас ставка за гривневими кредитами для домогосподарств у січні, за даними НБУ, збільшилася на 0,6 відсоткового пункта – до 35,7% річних, за валютними – на 0,8 в.п., до 7,2% річних.

Щодо корпоративного сектору, то ставка за новими гривневими депозитами у січні збільшилася лише на 0,1 в.п. – до 10,8%, тоді як за валютними зменшилася на 0,5 в.п. – до 0,9% річних.

Середня ставка виданих у січні гривневих кредитів корпоративному сектору зменшилась на 0,6 в.п. – до 19,5%, тоді як за валютними зросла на 0,7 в.п. – до 5,9%.

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Як повідомлялося, середня ставка за гривневими депозитами для домогосподарств, відкритими у грудні минулого року, склала 10,6% річних, що на 0,6 відсоткового пункта (в.п.) вище, ніж у листопаді, та на 4,9 в.п. більше, ніж наприкінці травня, коли ставки впали до історичного мінімуму. Загалом за 2022 рік ставка за депозитами у національній валюті збільшилася на 3,5 в.п.

У січні голова правління НБУ Андрій Пишний називав підвищення банками ставок за строковими депозитами "принциповою метою".

Для цього з 11 січня Нацбанк підвищив норматив обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Крім того, з 11 лютого нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб було підвищено ще на 5 відсоткових пунктів. Так, з 5% до 10% зросли нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 відсоткових пунктів нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах.