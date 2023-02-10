Не вистачає грошей на окупацію: Уряд Росії забрав половину фінансування у виробників запчастин
Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.
Співрозмовники видання не уточнили, на що саме буде перерозподілено кошти. Але 9 лютого заступник голови Мінпромторгу Олексій Безпрозванних повідомив, що промислові підприємства на окупованій Росією Луганщині отримають на розвиток 1 млрд рублів.
Згідно з проєктом бюджету, на фінансування програми Фонду розвитку промисловості (ФРП) "Автокомпоненти" загалом було виділено 6,9 млрд рублів, але тепер її бюджет урізано Мінпромторгом.
За словами одного з джерел видання, зараз за програмою заявлені переважно проєкти від автоконцернів, запити на фінансування за кожним із них перевищують 1,5 млрд рублів. Крім них, є ще кілька заявок із фінансуванням у 3-4 млрд рублів.
В рамках програми "Автокомпоненти" надаються позики під 1% річних на серійне виробництво вузлів та агрегатів для автотранспорту та спецтехніки. Ця проблема стала особливо гострою для російської промисловості після виходу з РФ низки світових виробників у відповідь на воєнне вторгнення в Україну.
У 2022 році за цією програмою було видано 14 позик на загальну суму 45,2 млрд рублів. Серед позичальників – "АвтоВАЗ", "КамАЗ", автозавод "Урал" та інші російські компанії.
У 2022 році Мінпромторг оцінював потребу у фінансуванні локалізації автокомпонентів у 100 млрд рублів.
Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні.
Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.
Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3,12 трильйона рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні сягнув 1,76 трильйона рублів (близько $25 млрд), що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік, який становив приблизно 3,3 трильйона рублів.
Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць. У лютому російський Мінфін збільшить продаж валюти через зниження нафтогазових доходів бюджету майже втричі.