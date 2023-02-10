Голова НАЗК бачить ризики для безпеки депутатів та чиновників у випадку відкриття реєстрів

Національне агентство з питань запобігання корупції буде готове відкрити свої реєстри лише у випадку, якщо це не нестиме загрози безпеці декларантів.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков, передає Укрінформ.

"Це питання фізичної безпеки, життя та смерті громадян України. У разі, якщо це питання зможе бути якимось чином врегульовано, ми, звичайно, зможемо відкрити ці дані", – сказав Новіков.

За його словами, реєстри закрили тому, що сили безпеки та оборони фіксували спроби зламати реєстри та отримати доступ до даних щодо публічних службовців на тимчасово окупованих територіях.

"Нам відомі такі випадки, коли ці дані так використовувалися", – додав голова НАЗК.

Загалом НАЗК є держателем трьох реєстрів: Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; Єдиного держреєстру фінансових звітів політичних партій.

Як повідомлялося, 24 лютого 2022 року НАЗК закрило доступ до публічної частини Реєстру декларацій. Це було зроблено для того, щоб агресор не міг отримати дані про українських держслужбовців і політиків.