Продажі гібридних авто в січні скоротилися на чверть, – "Укравтопром"
Однак у цьому році в гібридному сегменті збільшилась частка нових авто – 59% проти 53% у січні 2022 року, пише "Укравтопром".
На загальному ринку нових легковиків, за минулий місяць, "гібриди" охопили 16% продажів, тоді як торік лише 11%.
У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Mercedes-Benz GLE (68 штук), на другому місці – Toyota RAV-4 (64 штуки). Третій результат – у Toyota Camry Hybrid (32 авто).
У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (49 штук).
Також у лідерській трійці: Toyota Prius (43 штуки), Ford C-Max Hybrid (31 авто).
Раніше повідомлялося, що впродовж січня український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автівок на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже удвічі більше, ніж у січні 2022 року. При цьому частка нових машин зросла з 20% до 23%.