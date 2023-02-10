БЕБ відсторонило керівника Київського управління після затримання його підлеглого на хабарі

Бюро економічної безпеки (БЕБ) відсторонило від виконання обов’язків керівника Територіального управління у м. Києві та Київській області.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, щодо нього призначено службове розслідування.

Підставою такого рішення вказано затримання співробітниками ДБР старшого детектива Територіального управління Бюро у м. Києві та Київській області під час отримання хабаря.

"За 1 200 доларів США на місяць він "консультував" організаторів мережі нелегальних ігрових залів та обіцяв їм "вирішити проблемні питання у Бюро", – зазначається у повідомленні.

Водночас у БЕБ стверджують, що жодного відношення до розслідування злочинів у цій сфері їх співробітник не мав, хоча раніше і займався протидією нелегальному гральному бізнесу в іншому правоохоронному органі.

Наразі правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 ККУ) та бездіяльності щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч.2 ст.365-3 ККУ).

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Як повідомлялося, напередодні нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив про затримання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Києві та Киівській області Олександра Грабчака. За даними нардепа, його піймали під час отримання хабаря за невтручання у роботу грального закладу у Києві.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що народні депутати пропонують ліквідувати або реформувати створене менше ніж півтора роки тому Бюро економічної безпеки (БЕБ). Коментуючи роботу БЕБ найближчим часом Арахамія зауважив, що "по-хорошому, треба провести новий конкурс та переатестацію персоналу".

Нагадаємо, у серпні 2021 року Кабінет міністрів призначив директором Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який очолював Державну фіскальну службу (ДФС, координувала роботу податкової міліції) з кінця 2020 року.

У листопаді того ж року Кабмін прийняв розпорядження "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки". Кадрове доукомплектування БЕБ досі не завершено, хоча співробітники нового органу вже періодично стають фігурантами корупційних справ. При цьому на роботу в новий орган перейшла частина колишніх працівників податкової міліції.