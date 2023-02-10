Чорногорія закрила популярну серед росіян програму "золотих паспортів"

У Чорногорії 31 грудня 2022 року завершилася дія Спеціальної програми, яка дозволяла отримати громадянство цієї країни в обмін на інвестиції у її економіку та нерухомість.

Про це йдеться у звіті про участь чорногорської делегації у засіданні Комітету стабілізації та асоціації Євросоюзу у Брюсселі, пише російська редакція Forbes.

У документі вказано, що влада країни повідомила ЄС про завершення програми.

Наразі Чорногорія претендує на вступ до Євросоюзу. У 2017 році країна офіційно вступила до НАТО.

За умовами програми, для отримання громадянства Чорногорії потрібно було інвестувати в нерухомість у країні від 250 тис. євро на півночі та в центрі країни та від 450 тис. євро на узбережжі, а також сплатити внесок у розмірі 200 тис. євро у чорногорські державні фонди.

Чорногорія була однією з небагатьох країн Європи, яка дозволяла отримати громадянство в обмін на інвестиції. Програму запустили у 2019 році, але паспорти почали видавати лише після зняття карантину через коронавірус у 2020 році.

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Ця програма була найбільш популярна серед росіян. Так, у 2022 році паспорти Чорногорії з різних підстав отримали трохи більше 400 осіб. Приблизно у кожного третього (140 осіб) країною походження було вказано Росію, з них лише двоє – засновник блокчейну Ethereum Віталік Бутерін та гімнастка Єлизавета Луговських – отримали громадянство не за інвестиції.

Зокрема, серед росіян, які отримали громадянство Чорногорії минулого року, виявився повний тезка засновника мережі магазинів "Красное и белое" Сергія Студеннікова (2021 року Forbes оцінив його статки в $1,8 млрд), тезка керуючого партнера інвестиційного фонду Ultimate Capital Євгена Зальцмана, керівника підрозділу швейцарського банку UBS Федора Трегубенка та співзасновника та співвласника виробника індички, качки та баранини "Дамате" Рашида Хайрова.