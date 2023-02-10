Німеччина домовляється з Оманом про постачання скрапленого газу
Як пише Reuters із посиланням на джерела, енергетична компанія RWE у вересні уклала угоду про скраплений газ із ADNOC ОАЕ, а Німеччина шукає інше місце через комунальні компанії Uniper і Sefe, обидві з яких були націоналізовані минулого року. .
Два джерела, які безпосередньо знайомі з питанням, сказали, що угода з Оманом укладатиметься на 0,5-1 млн тонн на рік.
Як повідомляється, Uniper брала участь у переговорах. Компанія вже вела переговори з Оманом щодо угоди щодо аміаку після того, як у 2021 році група підписала угоду з оманським водневим проектом HYPORT Duqm, згідно з якою вона веде переговори про угоду про закупівлю екологічно чистого аміаку.
Німеччина місяцями вела переговори з найбільшим у світі виробником СПГ Катаром щодо додаткових поставок, але Катар віддає перевагу 20-річним контрактам, які суперечать кліматичним цілям Берліна.