Німеччина домовляється з Оманом про постачання скрапленого газу

Німеччина та Оман ведуть розширені переговори про підписання довгострокової угоди щодо скрапленого природного газу тривалістю щонайменше 10 років, оскільки Берлін продовжує пошуки альтернатив російському паливу.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, енергетична компанія RWE у вересні уклала угоду про скраплений газ із ADNOC ОАЕ, а Німеччина шукає інше місце через комунальні компанії Uniper і Sefe, обидві з яких були націоналізовані минулого року. .

Два джерела, які безпосередньо знайомі з питанням, сказали, що угода з Оманом укладатиметься на 0,5-1 млн тонн на рік.

Як повідомляється, Uniper брала участь у переговорах. Компанія вже вела переговори з Оманом щодо угоди щодо аміаку після того, як у 2021 році група підписала угоду з оманським водневим проектом HYPORT Duqm, згідно з якою вона веде переговори про угоду про закупівлю екологічно чистого аміаку.

Німеччина місяцями вела переговори з найбільшим у світі виробником СПГ Катаром щодо додаткових поставок, але Катар віддає перевагу 20-річним контрактам, які суперечать кліматичним цілям Берліна.