Київрада виділила 260 мільйонів на будівництво скандального мосту на Троєщину

Депутати Київської міської ради погодили зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки, спрямувавши залишок отриманої минулого року субвенції з держбюджету на утримання доріг на будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро.

Відповідний проєкт рішення на засіданні 9 жовтня підтримали 75 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Крім того, цим же рішенням депутати спрямували невикористані кошти субвенції з держбюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій в сумі 23,1 млн грн на фінансування робіт з капітального будівництва та капітальні ремонти столичних інфраструктурних об’єктів.

Зокрема, 5,4 млн грн з цих коштів спрямували на реконструкцію стадіону та спортивних споруд спеціальної школи № 10.

Ще 17,7 млн грн виділили на капітальні ремонти:

скверу біля театру ім. Івана Франка – 5,2 млн грн;

двох дитячих садочків №149 та №242 у Дарницькому районі столиці – 6,9 млн грн;

школи №127 в Дарниці – 3,7 млн грн;

школи №159 на Солом’янці – 1,9 млн грн.

"Разом із тим, при внесенні змін до Програми враховані кошти в сумі 19,5 млн грн, отримані від Метрополії Великого Парижу для створення об’єкту екологічної інфраструктури міста – пішохідно-велосипедного мостового переходу через річку Дніпро, що з’єднає Оболонський район з міським парком", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у жовтні минулого року секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявляв, що фінансування будівництва Подільсько-Воскресенського мосту у 2022 році не здійснювалось. Таким чином він відреагував на заяву Київської міської прокуратури, яка попереджала про недоцільність виділення коштів на цей проєкт під час війни.

Раніше мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що автосполучення між лівим та правим берегами міста Подольсько-Воскресенським мостом буде відкрито до кінця 2020 року, згодом ці плани змістилися на кінець 2021 року.

Тим часом журналісти з'ясували, що сотні мільйонів із міського бюджету, виділених на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, могли осідати на рахунках компаній сім'ї народного депутата Миколи Тищенка ("Слуга народу"), кума голови Офісу президента Андрія Єрмака. Крім того, до освоєння коштів, виділених на будівництво мостового переходу, виявилось причетне оточення заступника Єрмака Олега Татарова.

За інформацією журналістів, раніше підрядника будівництва мостового переходу контролював Денис Комарницький – соратник колишнього київського мера Леоніда Черновецького, а нині так званий "смотрящий за Києвом" від Офісу президента.

Нагадаємо, роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро розпочались у 1993 році та тривають до теперішнього часу. За цей період кошторисна вартість будівництва неодноразово збільшувалась та станом на 13 жовтня 2021 року затверджена у розмірі 19,9 млрд гривень.