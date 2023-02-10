Світовий банк надасть Україні $50 мільйонів на дорожньо-транспортну інфраструктуру

Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділить перші $50 млн грантових коштів на забезпечення критичних потреб Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та "Укрзалізниці".

Відповідну угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі.

Загальна вартість проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" становить майже $600 млн, із яких $500 млн планує забезпечити МБРР, а решту коштів планується залучити за рахунок донорських грантів, що надходитимуть через Український трастовий фонд допомоги, відновлення та реконструкції (URTF) та інші трастові фонди.

"Завдяки цій домовленості ми отримаємо змогу профінансувати закупівлю модульних автодорожніх мостів та матеріалів для термінового ремонту доріг. Кошти буде спрямовано на виробництво фітингових платформ для збільшення обсягів контейнерних перевезень, а також закупівлю матеріалів та обладнання для ремонту важливих залізничних мостів", – прокоментував Кубраков.

Проєкт направлений на швидке відновлення та покращення транспортних мереж необхідних для надання гуманітарної допомоги, підтримки українського експорту та загалом розвитку логістичної інфраструктури на кордонах України та ЄС.

Окрім цього, RELINC передбачає допомогу в реалізації ключових реформ, необхідних для підвищення готовності України до реалізації масштабних і складних програм відновлення. Ідеться, в першу чергу, про запровадження антикорупційних інструментів, цифровізацію процесу відновлення та підвищення ефективності взаємодії з донорами.

Управління та адміністрування в рамках проєкту буде відбуватися із залученням Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів (UNOPS), яке надає послуги у сферах закупівельної діяльності, будівництва та виконання проєктів. Зокрема, організація спеціалізується на проєктах післявоєнної відбудови або відновлення інфраструктури після природних лих. UNOPS працює в понад 80 країнах, успішно реалізуючи тисячі проєктів щороку.

МБРР – міжнародна фінансово-кредитна організація, яка є частиною групи Світового банку. Її членами є 189 держав світу.