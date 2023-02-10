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Кабмін затвердив умови надання роботодавцям компенсації за працевлаштування безробітних

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безработица,работа
Кабінет міністрів затвердив порядок надання роботодавцям компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 10 лютогоповідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, порядок визначає умови, механізм виплати міжрегіональними, регіональними центрами зайнятості та їх філіями та обласними, Київським міським, міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості (до завершення їх реорганізації) роботодавцю компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних, визначених статтями 26, 26-1 та частиною четвертою статті 29 ЗУ "Про зайнятість населення".

Автор: Галина Ялівець

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