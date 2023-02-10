Кабмін зробив ще один виняток для виїзду чиновників за кордон без офіційних підстав

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 10 лютого, вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, дозволивши депутатам та чиновникам виїздити з країни без затвердженого відрядження у деяких випадках, пов’язаних з відвідуванням дітей.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, внесені урядом зміни дозволяють прикордонникам випускати з України (за наявності відповідних підтвердних документів) депутатів, чиновників та топменеджерів держкомпаній з метою відвідування дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України за наступних умов:

жінок, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів дитини;

чоловіків, які є одинокими батьками, одинокими усиновлювачами або опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями (за умови, що вони не перебувають у шлюбі та самостійно виховують та утримують дитину без участі матері).

Читайте також: Кабмін заборонив депутатам і чиновникам виїжджати на відпочинок за кордон, – постанова (оновлено)

Як повідомлялося, 27 січня Кабінет міністрів своєю постановою заборонив чиновникам виїжджати за кордон під час війни без поважних причин.

Згідно із документом, члени уряду, співробіники державних органів, депутати місцевих рад, а також керівники та члени виконавчих органів державних компаній мають право перетинати держкордон на підставі рішень про службові відрядження. Винятки передбачені для одиноких батьків за рішенням Держприкордонслужби.

Окремі процедури передбачені для пропуску через державний кордон військовослужбовців, а також осіб, які прямують на лікування за кордоном.

Нагадаємо, 23 січня президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.