Масові звільнення у світових гігантах: Видавець The Wall Street Journal скоротить понад 1200 працівників

Компанія медіамагнату Руперта Мердока News Corp. планує звільнити 1250 осіб, або 5% свого штату, на тлі складної макроекономічної ситуації та зростання відсоткових ставок.

Про це оголосив головний виконавчий директор компанії Роберт Томсон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наша компанія пройшла стрес-тест пандемії з рекордним прибутком, і зараз ми розвиваємо низку ініціатив, включаючи скорочення глобального штату на 5%, для створення сильної платформи для майбутнього зростання", – сказав голова компанії.

Напередодні News Corp, якій належать видання The Wall Street Journal і New York Post, звітувала щодо зменшення квартального виторгу на 7% – до $2,52 млрд. При цьому підрозділ Dow Jones, до якого входить WSJ, збільшив виторг на 11%.

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Як повідомлялося, раніше американська компанія Yahoo оголосила про звільнення понад 20% свого штату, або понад 1,6 тис. осіб по всьому світу задля зменшення витрат.

Крім того, останнім часом великі ІТ-компанії активно скорочують штат, готуючись до очікуваного спаду у світовій економіці. Так, понад 95 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили свої місця з початку 2023 року.

До зростаючої кількості технологічних компаній, що скорочують співробітників, приєднався виробник комп'ютерної техніки Dell Technologies Inc., який оголосив про плани звільнити близько 5% персоналу. Оператор платіжної системи PayPal Holdings Inc. на початку лютого повідомив про скорочення 2 тис. робочих місць, або близько 7% персоналу по всьому світу. Також про скорочення оголосили найбільший світовий постачальник комп'ютерних послуг International Business Machines Corp. та німецька SAP SE, найбільший світовий виробник програмного забезпечення для управління підприємствами.

У січні Alphabet Inc., холдингова компанія Google, підтвердила плани скоротити близько 12 тис. співробітників по всьому світу, тоді як Intel Corp. ухвалила рішення звільнити кілька сотень співробітників у Кремнієвій долині.

Microsoft Corp. також підтвердила намір скоротити близько 10 тис. співробітників.