USAID виділяє $60 мільйонів на посилення кібербезпеки України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє $60 млн на посилення кібербезпеки України. Це допоможе уряду захистити об’єкти критичної інфраструктури від російських кібератак, зокрема, енергетичну, телекомунікаційну та систем зберігання даних.

"Завдяки підтримці агенції ми запустили застосунок та портал "Дія", а також десятки найпопулярніших послуг, які українці можуть отримати в декілька кліків. Команда Мінцифри активно співпрацює з USAID у сфері цифрової трансформації та кібербезпеки", – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічі команди "Дії" із заступницею USAID Ізобель Коулман та послом США Бріджит Брінк.

Україна співпрацює з USAID у сфері кібербезпеки з 2020 року. Наразі агенція розширює підтримку, щоб посилити можливості України відбивати кібератаки і підтримувати цифрову трансформацію країни.

"USAID співпрацює з Мінцифрою з перших днів роботи міністерства. 80% послуг в "Дії" ми запустили саме завдяки підтримці агенції. Також разом запустили Реєстр пошкодженого майна та інші антикорупційні проєкти", – додав Федоров.

Також USAID співпрацюватиме з Новою Зеландією та Данією для зміцнення кібербезпеки України, а також підтримуватиме партнерські відносини з іншими країнами, які теж допомагають Україні.

USAID сприятиме зміцненню цифрової інфраструктури, підтримуватиме приватний сектор в галузях інформаційних та комунікаційних технологій, а також допомагатиме Україні в розвитку цифрових інструментів для надання державних послуг та зменшення корупції.

"Із перших днів роботи Мінцифри USAID надає юридичну, фінансову та технічну допомогу для розвитку "Дії". Зокрема, за підтримки партнерів ми реалізували Bug Bounty – краштести "Дії". Американська агенція виділила призовий фонд для етичних хакерів, які шукали вразливості та баги "Дії". Під час проведення Bug Bounty не виявили жодних критичних вразливостей. Це дало змогу вкотре переконатися і підтвердити, що "Дія" – безпечний застосунок", – зазначили в Мінцифри.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі USAID анонсували, що планують виділити близько $650 тис. для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного застосунку "Дія" на інші країни.