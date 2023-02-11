Регулятор заборонив експлуатацію чотирьох енергоблоків Запорізької АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання заборонила експлуатацію енергоблоків 3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень.

Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових, внаслідок окупації НАЕК "Енергоатом" не має належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС.

Також встановлено порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру, зокрема ліцензій на експлуатацію ядерних установок.

Унаслідок окупації російськими військовими промислового майданчику не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки.

"На промисловому майданчику відбувається незаконне будівництво російськими окупантами невідомих споруд (на території Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поблизу резервної дизельної електростанції енергоблоку №6), що є порушенням проєктної документації ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

Обмеження діятимуть до усунення виявлених порушень.