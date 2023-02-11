На Волинській митниці викрили схему незаконного експорту до Європи золота та платини

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали.

"Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Отримувач – німецьке підприємство", – йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України, складає понад $200 тисяч. Суд арештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, в яких перевозили контрабанду, вартість яких складає майже $150 тис.

Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.