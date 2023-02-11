Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня скоротився до $671 мільйона

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня знизився до $671,6 млн з $777,5 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Із 6 по 10 лютого він придбав $7,7 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $679,3 млн порівняно з $782,6 млн тижнем раніше.



На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 20 копійок – до близько 39,95 грн/$1, а спред навіть звузився.



Всього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $37,8 млн, тоді як продав $4,19 млрд.



Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в січні трохи знизився в порівнянні з груднем – до $3,08 млрд з $3,16 млрд, що більше показників листопада і жовтня – відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.



Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, а в січні збільшилися ще на 5% – до $29,9 млрд.