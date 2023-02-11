У Байдена відреагували на заяви Росії щодо скорочення видобутку нафти

У Вашингтоні назвали заяви РФ про скорочення видобутку нафти черговою спробою Кремля перетворити енергоресурси на зброю.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

За його словами, Путін знову прагне перетворити енергоресурси на зброю. Такі кроки з боку Росії для США не є "великим сюрпризом".

"Це просто свідчить, до якого ступеню він (Путін, – ред.) готовий використовувати енергетичні ресурси в якості зброї", – додав Кірбі.

Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжать працювати із союзниками й партнерами, щоби збалансувати попит і пропозицію на енергетичному ринку у світі.

Представник Білого дому підкреслив, що в США продовжують вважати необхідним не дозволили президенту РФ наживатися на нафті в неправомірний спосіб та фінансувати свою армію користуючись з цього.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Також санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюється на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.

Із 5 лютого Європейський Союз спільно з країнами "Великої сімки" ухвалили додаткові обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут.

У відповідь на це віцепрем’єр РФ Алєксандр Новак заявив, що в березні Росія скоротить видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу.