На Prozorro.Продажі вперше виставлять на аукціон бурштин

Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння оголосило про перші онлайн-аукціони з продажу бурштину всистеміПрозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Прозорро.Продажі". Наразі в системі оголошено 17 таких аукціонів. Загальна стартова сума всіх аукціонів становить понад 13 млн грн. Стартова вартість найдешевшого лота – 3 тис. грн, найдорожчого – понад 3 млн грн. Зазначається, що ці аукціони мають відбутися в системі 27 лютого. Усі заплановані торги проходитимуть на підвищення ціни.

Автор: Юлiя Далецька